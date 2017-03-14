Для резидентов СП Владивосток создадут особый, единый налог

Эта практика зарекомендовала себя во всем мире

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Для резидентов свободного порта Владивосток создадут особый, единый налог: такая практика зарекомендовала себя во всем мире как инструмент развития припортовых территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Сейчас идет активная работа по созданию этого экономического режима и в СП Владивосток.

Кроме того, среди мер по поддержке инвестпроектов в ДФО - поэтапное снижение энерготарифов, которое начнется в этом году, и подготовка нового законопроекта о целевых налоговых льготах для инвесторов макрорегиона:

- Документ вводит следующие правила: если инвестор сам вкладывает деньги в обеспечивающую инфраструктуру для новых производств, он будет получать налоговые льготы по налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налог в объёме этих инвестиций. И он будет получать их до тех пор, пока не окупит свои вложения, - объяснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.