В Приморье огнеборцы спасли на пожаре пожилую женщину

Причины возгорания установят специалисты

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Вечером 13 марта, в 17 часов 52 минуты, в пожарно-спасательную часть Тернейского муниципального района поступило тревожное сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия рассказал, что в посёлке Терней на улице Космонавтов горит частный дом.

Ровно через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Огнеборцы провели разведку в помещении и установили очаг возгорания. Горели стена и чердачное помещение жилого дома.

На момент пожара, в охваченном пламенем доме, находилась пожилая женщина, которую брандмейстеры вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасённой не потребовалась. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

В 18 часов 4 минуты пожар был локализован, а в 18 часов 52 минуты – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Тушили пожар 10 огнеборцев и 3 единицы техники.