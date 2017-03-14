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В ДФО до конца года обещают создать около 4,5 тысяч новых рабочих мест

Создание новых предприятий - приоритет работы Минвостокразвития на 2017 год.
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

До конца 2017 года в Дальневосточном федеральном округе будут запущены более 50 новых предприятий с объемом инвестиций 60 миллиардов рублей. За счет этого будет создано около 4,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Он подчеркнул, что создание новых предприятий - приоритет работы ведомства на этот год.

- На сегодняшний день в активной работе находятся 537 инвестпроектов. Большая часть инвесторов уже получили статус резидента ТОР или СПВ. Наша цель - до конца года достичь цифры в размере не менее 900 инвестиционных проектов. И темпы, которыми мы сейчас движемся, позволяют нам говорить о том, что эта цель достижима. Эта задача будет решаться как за счет расширения границ действующих ТОР и СПВ, так и за счет создания новых ТОР, - заявил Александр Крутиков. 

Всего по итогам 2016 года, в рамках действующих механизмов свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития и других мер поддержки инвестпроектов, в макрорегионе было введено в эксплуатацию 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций в размере 13 миллиардов рублей и созданием 1,2 тысячи новых рабочих мест.

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