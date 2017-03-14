Доллар и евро растут

Курс валют на 14 марта

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.13 рублей, а евро - 63.26 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

Напомним, аналитики еще в конце февраля сообщали об ослаблении рубля и повышении стоимости иностранной валюты. На следующей неделе, по мнению экспертов, доллар поднимется до 62 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 59.40 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 58.65 рублей.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в банке Пойдем! за 63.75 рубля,а продать валюту выгодно в Восточном банке - 62.35 рубля за один евро.