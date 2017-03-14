В Приморье огнеборцы спасли на пожаре пожилую женщину 11:30, 14 марта В Приморье огнеборцы спасли на пожаре пожилую женщину
Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу 11:20, 14 марта Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу (Видео)
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева? 11:15, 14 марта Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
Новостная лента
Март, 14 вторник
11:57
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
11:57
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
11:57
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
11:51
​Хабаровские живодерки оставлены в СИЗО до конца лета
11:42
Во Владивостоке за минувшие выходные появилась еще одна тема бурного обсуждения Видео
11:30
В Приморье огнеборцы спасли на пожаре пожилую женщину
11:20
Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу Видео
11:19
Доллар и евро растут
11:10
В Приморье зафиксировано семь возгораний
10:56
Сегодня суд допросит охранников Пушкарева Эксклюзив
10:48
Приморские любители ралли заняли весь пьедестал на соревнованиях в Хабаровске Видео
10:42
Жительница Владивостока украла сковородку в одном из крупных магазинов города Видео
10:39
Компания-перевозчик во Владивостоке оштрафована на 16 тысяч рублей
10:36
Приморец, распространявший шпионскую технику, отделался штрафом
10:28
Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия
10:15
Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин
10:09
У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
10:02
На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества
09:43
Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
09:38
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:27
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:16
Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной
09:09
Гороскоп на 14 марта
08:24
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
07:13
Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
05:36
Ольга Бузова вернулась домой из больницы
03:29
В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
02:13
Лень полезна для здоровья, - ученые
01:22
Приморцы примут участие в главных парадах страны
00:17
Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
Март, 13 понедельник
23:01
Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
22:24
Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4096 (35) от 14 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Доллар и евро растут

Курс валют на 14 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.13 рублей, а евро - 63.26 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. 

Напомним, аналитики еще в конце февраля сообщали об ослаблении рубля и повышении стоимости иностранной валюты. На следующей неделе, по мнению экспертов, доллар поднимется до 62 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 59.40 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 58.65 рублей.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в банке Пойдем! за 63.75 рубля,а продать валюту выгодно в Восточном банке -  62.35 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
10:09, 14 марта 2017 У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера

Гостинично-жилой комплекс будут строить инвесторы из КНР

Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья
15:11, 13 марта 2017 Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья

Предмет спора - катамаран "Владивосток", который строили к АТЭС-2012

Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
13:16, 13 марта 2017 Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017

Однако регионы не проявляют бурной активности и участия

В Приморье официально появилась крупнейшая дальневосточная ТОР
11:52, 13 марта 2017 В Приморье официально появилась крупнейшая дальневосточная ТОР

"Нефтехимический" расположен на юге края

Александру Приходько с каждым днем становится хуже – правительство не реагирует
11:48, 13 марта 2017 Александру Приходько с каждым днем становится хуже – правительство не реагирует

Депутат Думы Владивостока не планирует сдаваться

Доллар продолжает расти, рубль - падает
11:05, 13 марта 2017 Доллар продолжает расти, рубль - падает

Курс валют на 13 марта

Материнский капитал на покупку жилья 2017: использование, документы, правила
03:57, 11 марта 2017 Материнский капитал на покупку жилья 2017: использование, документы, правила

Жилье, купленное ранее под материнский капитал можно продать