Приморец, распространявший шпионскую технику, отделался штрафом

Фигурант дела признал свою вину

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Житель Дальнереченска осужден за незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения и регистрации визуальной и акустической информации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурант дела приобрел четыре технических средства с целью сбыта и получения материальной выгоды. Приобретенную технику он хранил в принадлежащей ему торговой точке с целью их продажи.

Летом 2016 года продавец магазина, введенный в заблуждение директором относительно законности реализации указанных «брелков», незаконно сбыл лицу – участнику оперативно-розыскных мероприятий, одно из таких специальных технических средств.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела в г. Дальнереченске УФСБ России по Приморскому краю. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.