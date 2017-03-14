Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия 10:28, 14 марта Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия
У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера 10:09, 14 марта У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей 09:43, 14 марта Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
Новостная лента
Март, 14 вторник
10:45
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
10:45
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
10:45
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:39
Компания-перевозчик во Владивостоке оштрафована на 16 тысяч рублей
10:36
Приморец, распространявший шпионскую технику, отделался штрафом
10:28
Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия
10:15
Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин
10:09
У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
10:02
На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества
09:43
Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
09:38
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:27
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:16
Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной
09:09
Гороскоп на 14 марта
08:24
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
07:13
Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
05:36
Ольга Бузова вернулась домой из больницы
03:29
В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
02:13
Лень полезна для здоровья, - ученые
01:22
Приморцы примут участие в главных парадах страны
00:17
Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
Март, 13 понедельник
23:01
Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
22:24
Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
21:05
Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми Фото
20:12
Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
19:20
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? Эксклюзив
19:06
Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом
18:32
В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая Фото
18:02
Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»
17:47
Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:39
Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу
17:27
​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4096 (35) от 14 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Компания-перевозчик во Владивостоке оштрафована на 16 тысяч рублей

Проверки работы общественного транспорта проходят во Владивостоке в ежедневном режиме
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сразу два уведомления о наложении штрафа направлено в адрес руководства компании «Скорость» во Владивостоке, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Они оформлены в управлении транспорта администрации города за нарушение водителями предприятия графика движения и недовыпуск автобусов на линию.

Оба нарушения перевозчик допустил 6 марта. В этот день на маршруте № 86 «Семеновская – Нерчинская», где работают автобусы компании «Скорость», не было задействовано ни одной машины. Такие данные предоставили в муниципальном казенном учреждении «Автоматизированный диспетчерский центр»,

Еще один штраф предприятие будет вынуждено заплатить после проверки, которую провели сотрудники управления транспорта. На основании обращений граждан специалисты выясняли, как работают автобусы, чьи маршруты проходят через ДВФУ в сторону «Приморского океанариума».

В ходе проверки, которая проводилась 6 марта в 13 часов 30 минут, было обнаружено, что автобус с номером ВО 652/25, следовавший по маршруту № 74 «Баляева - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», высадил пассажиров на остановочном пункте «ДВФУ: Южные ворота», после чего развернулся и, игнорируя маршрут движения, подал автобус на посадку на остановку «ДВФУ: Южные ворота» в сторону центра города. Таким образом автобус не доехал до остановки «Приморский океанариум» около трех километров.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец, распространявший шпионскую технику, отделался штрафом
10:36, 14 марта 2017 Приморец, распространявший шпионскую технику, отделался штрафом

Фигурант дела признал свою вину

Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия
10:28, 14 марта 2017 Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия

В результате ДТП пострадал мужчина

Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин
10:15, 14 марта 2017 Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин

Злоумышленник признался в содеянном

На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества
10:02, 14 марта 2017 На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества

Проводится разбирательство

В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
03:29, 14 марта 2017 В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение

По данному факту проводится проверка

В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая
18:32, 13 марта 2017 В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая

"Синтетику" закупали онлайн

Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:47, 13 марта 2017 Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone

Женщина везла китайские телефоны без документов