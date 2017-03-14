Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин

Злоумышленник признался в содеянном

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от продавца одного из ювелирных магазинов, расположенного в Ленинском районе. Женщина сообщила об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Сотрудница ювелирного магазина находилась на рабочем месте, когда в магазин вошел мужчина. Внезапно, разбив камнем витрину, злоумышленник похитил изделия из золота, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Немногим позже полицейские задержали 43-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.