Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей

В приморском поселке Дунай молодой человек зажег на танцполе, сообщает РИА VladNews.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек, находясь «под градусом», разделся догола в ночном клубе. Однако парню остаться без одежды помогли две девушки. Стоит отметить, что герой ночи совершенно не смущался камер, а даже, наоборот,
Как сообщают очевидцы, разделся молодой человек не просто так, а за полторы тысячи рублей. За такой поступок парень получил звание «Заслуженный стриптизер Дуная».