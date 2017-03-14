Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей

Молодому человеку присвоили звание «Заслуженный стриптизер Дуная»

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В приморском поселке Дунай молодой человек зажег на танцполе, сообщает РИА VladNews.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек, находясь «под градусом», разделся догола в ночном клубе. Однако парню остаться без одежды помогли две девушки. Стоит отметить, что герой ночи совершенно не смущался камер, а даже, наоборот,

Как сообщают очевидцы, разделся молодой человек не просто так, а за полторы тысячи рублей. За такой поступок парень получил звание «Заслуженный стриптизер Дуная».