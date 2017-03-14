Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия

В результате ДТП пострадал мужчина

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент случился около около 17 часов вечера 6 марта в районе дома №9 на улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель неустановленной автомашины, предположительно микрогрузовика белого цвета, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 39-летний мужчина получил травму в виде ушиба скальпированной раны головы. Водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств происшествия. Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД Владивостока: 89502911112, 8(423) 249-09-21, 102.