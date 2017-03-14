У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера 10:09, 14 марта У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей 09:43, 14 марта Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:27, 14 марта Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Новостная лента
Март, 14 вторник
10:26
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
10:26
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
10:26
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:15
Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин
10:09
У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
10:02
На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества
09:43
Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
09:38
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:27
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:16
Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной
09:09
Гороскоп на 14 марта
08:24
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
07:13
Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
05:36
Ольга Бузова вернулась домой из больницы
03:29
В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
02:13
Лень полезна для здоровья, - ученые
01:22
Приморцы примут участие в главных парадах страны
00:17
Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
Март, 13 понедельник
23:01
Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
22:24
Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
21:05
Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми Фото
20:12
Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
19:20
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? Эксклюзив
19:06
Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом
18:32
В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая Фото
18:02
Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»
17:47
Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:39
Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу
17:27
​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика Фото
17:20
В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
17:02
Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные
16:48
Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4096 (35) от 14 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества

Проводится разбирательство
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

На юге Приморья, около Находки, сотрудниками ДПС и Россельхознадзора выявлена перевозка 440 килограммов мороженых мясных полуфабрикатов и мяса птицы неизвестного качества: на момент проверки машины с грузом обнаружено отсутствие сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. В отношении водителя транспортного средства возбуждено административное дело, проводится разбирательство.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
03:29, 14 марта 2017 В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение

По данному факту проводится проверка

В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая
18:32, 13 марта 2017 В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая

"Синтетику" закупали онлайн

Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:47, 13 марта 2017 Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone

Женщина везла китайские телефоны без документов

В Приморье
17:20, 13 марта 2017 В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей

Компания наказана за целый "букет" нарушений

Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные
17:02, 13 марта 2017 Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные

Возгорания оперативно ликвидировали в течение нескольких часов

Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП
16:34, 13 марта 2017 Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП

Девушка сама пострадала в этой аварии

По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело
16:24, 13 марта 2017 По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело

Автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов