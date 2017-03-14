На юге Приморья, около Находки, сотрудниками ДПС и Россельхознадзора выявлена перевозка 440 килограммов мороженых мясных полуфабрикатов и мяса птицы неизвестного качества: на момент проверки машины с грузом обнаружено отсутствие сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. В отношении водителя транспортного средства возбуждено административное дело, проводится разбирательство.
На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества
Проводится разбирательствоВладивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.
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