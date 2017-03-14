В Приморье задержан пенсионный вор

На пенсии не наживешься

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на почтальона. Следователи отдела полиции города Артема завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении разбойного нападения на работницу почты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.