Одеяло или младенец

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие выходные появилась еще одна тема бурного обсуждения. Хотя в итоге вышло – что для осуждения. Мама выгуливает ребенка на карнизе многоквартирного дома. Соседи засняли такую необычную прогулку на камеру мобильного телефона и сообщили в соответствующие органы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.