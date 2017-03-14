Во Владивостоке за минувшие выходные появилась еще одна тема бурного обсуждения. Хотя в итоге вышло – что для осуждения. Мама выгуливает ребенка на карнизе многоквартирного дома. Соседи засняли такую необычную прогулку на камеру мобильного телефона и сообщили в соответствующие органы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке за минувшие выходные появилась еще одна тема бурного обсуждения
Одеяло или младенецВладивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.
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