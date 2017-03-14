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Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Футбольный матч "Луч-Энергии" и московского "Динамо" который должен был пройти во Владивостоке, состоялся в Химках. Причиной стала неготовность домашнего стадиона "Луча". Тем временем на Восточном Экономическом форуме во Владивостоке в этом году появится турнир по дзюдо. А также приморские любители ралли заняли весь пьедестал на соревнованиях в Хабаровске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.