Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта 08:24, 14 марта Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта (Адреса)
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер 08:20, 14 марта Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? 19:20, 13 марта Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 14 вторник
08:55
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
08:55
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
08:55
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
08:24
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
07:13
Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
05:36
Ольга Бузова вернулась домой из больницы
03:29
В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
02:13
Лень полезна для здоровья, - ученые
01:22
Приморцы примут участие в главных парадах страны
00:17
Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
Март, 13 понедельник
23:01
Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
22:24
Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
21:05
Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми Фото
20:12
Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
19:20
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? Эксклюзив
19:06
Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом
18:32
В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая Фото
18:02
Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»
17:47
Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:39
Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу
17:27
​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика Фото
17:20
В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
17:02
Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные
16:48
Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
16:44
Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю Эксклюзив
16:34
Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП Эксклюзив
16:24
По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело Видео
16:22
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
16:11
Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс Эксклюзив
16:06
Приморец зарезал двух собутыльников
16:03
В Приморье сгорела баня и летняя кухня
15:57
Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4096 (35) от 14 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.78, 82,

Адмирала Кузнецова ул.90,

Айвазовского ул.87, 89, 85,

Апухтина ул.3,

Бийская ул.26А,

Каштановая ул.11, 13, 15, 21,

Круговая 2-я ул.12, 14,

Лунная ул.7,

Майкова ул.14, 18, 24, 3, 22, 5Б, 3Б,

Маковского ул.172,

Минеральная ул.1А,

Находкинская ул.10, 14, 2, 13, 8, 11А, 4Б, 5В, 11Д,

Окатовая ул.39,

Пограничная ул.22,

Пологая ул.60,

Поселковая 2-я ул.1А,

Поселковый пер.1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7,

Русская ул.48, 50, 52, 54, 56, 58,

Сливовая ул.3,

Тамбовская ул.5, 7, 9,

Тимирязева ул.31,

Шевченко ул.17А, 20, 22, 24, 7, 9, 7В, 9А, 11, 11В, 11А, 15Д, 15В

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
08:20, 14 марта 2017 Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер

На дорогах гололедные явления

Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
07:13, 14 марта 2017 Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума

На сегодняшний день в тюремное ведомство входит 716 исправительных колоний

Ольга Бузова вернулась домой из больницы
05:36, 14 марта 2017 Ольга Бузова вернулась домой из больницы

Телеведущая поблагодарила фанатов за поддержку

Приморцы примут участие в главных парадах страны
01:22, 14 марта 2017 Приморцы примут участие в главных парадах страны

Отбор закончится 20 марта

Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
00:17, 14 марта 2017 Дворники заплатят штраф за неубранный мусор

За это же правонарушение были составлены протоколы на 18 физических лиц

Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
23:01, 13 марта 2017 Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»

Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы

Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми
21:05, 13 марта 2017 Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми

Соотношение официальной и реальной зарплаты - более чем в два раза