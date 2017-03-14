Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт.78, 82, Адмирала Кузнецова ул.90, Айвазовского ул.87, 89, 85, Апухтина ул.3, Бийская ул.26А, Каштановая ул.11, 13, 15, 21, Круговая 2-я ул.12, 14, Лунная ул.7, Майкова ул.14, 18, 24, 3, 22, 5Б, 3Б, Маковского ул.172, Минеральная ул.1А, Находкинская ул.10, 14, 2, 13, 8, 11А, 4Б, 5В, 11Д, Окатовая ул.39, Пограничная ул.22, Пологая ул.60, Поселковая 2-я ул.1А, Поселковый пер.1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7, Русская ул.48, 50, 52, 54, 56, 58, Сливовая ул.3, Тамбовская ул.5, 7, 9, Тимирязева ул.31, Шевченко ул.17А, 20, 22, 24, 7, 9, 7В, 9А, 11, 11В, 11А, 15Д, 15В Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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