Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер

На дорогах гололедные явления

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 марта, погоду в Приморье определяет северная периферия циклона. В крае небольшие, местами умеренные осадки. Гололедные явления. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -3...+8 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно с прояснением, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+4 °C.



В Уссурийске облачно, временами небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5 °C.



В Находке облачно, небольшие, временами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5 °C.