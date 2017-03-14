Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта 08:24, 14 марта Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта (Адреса)
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер 08:20, 14 марта Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? 19:20, 13 марта Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 14 вторник
08:55
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
08:55
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
08:55
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
08:24
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 марта Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер
07:13
Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
05:36
Ольга Бузова вернулась домой из больницы
03:29
В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение
02:13
Лень полезна для здоровья, - ученые
01:22
Приморцы примут участие в главных парадах страны
00:17
Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
Март, 13 понедельник
23:01
Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
22:24
Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
21:05
Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми Фото
20:12
Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
19:20
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? Эксклюзив
19:06
Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом
18:32
В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая Фото
18:02
Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»
17:47
Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:39
Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу
17:27
​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика Фото
17:20
В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
17:02
Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные
16:48
Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
16:44
Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю Эксклюзив
16:34
Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП Эксклюзив
16:24
По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело Видео
16:22
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
16:11
Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс Эксклюзив
16:06
Приморец зарезал двух собутыльников
16:03
В Приморье сгорела баня и летняя кухня
15:57
Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4096 (35) от 14 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке сегодня осадки и сильный ветер

На дорогах гололедные явления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 марта, погоду в Приморье определяет северная периферия циклона. В крае небольшие, местами умеренные осадки. Гололедные явления. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -3...+8 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно с прояснением, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+4 °C.

В Уссурийске облачно, временами небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5 °C.

В Находке облачно, небольшие, временами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума
07:13, 14 марта 2017 Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума

На сегодняшний день в тюремное ведомство входит 716 исправительных колоний

Ольга Бузова вернулась домой из больницы
05:36, 14 марта 2017 Ольга Бузова вернулась домой из больницы

Телеведущая поблагодарила фанатов за поддержку

Приморцы примут участие в главных парадах страны
01:22, 14 марта 2017 Приморцы примут участие в главных парадах страны

Отбор закончится 20 марта

Дворники заплатят штраф за неубранный мусор
00:17, 14 марта 2017 Дворники заплатят штраф за неубранный мусор

За это же правонарушение были составлены протоколы на 18 физических лиц

Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
23:01, 13 марта 2017 Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»

Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы

Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми
21:05, 13 марта 2017 Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми

Соотношение официальной и реальной зарплаты - более чем в два раза

Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
20:12, 13 марта 2017 Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»

Конкурсные работы принимаются в двух номинациях