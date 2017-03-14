Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума

На сегодняшний день в тюремное ведомство входит 716 исправительных колоний

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), по состоянию на 1 января 2017 года в тюрьмах, исправительных колониях и СИЗО содержалось около 630 тыс. человек. Это наименьшее количество заключенных в нынешнем веке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует заметить, что тюремное население России за счет гуманизации наказаний сократилось в 21 веке почти в два раза.

По статистике, за последние два десятилетия, наибольшее количество заключенных — свыше 1 млн — было зафиксировано в 1997-2000 годах, причем пик — 1 млн 92 тыс. человек — приходился на 2000 год. Затем эта цифра снижалась с каждым годом.

В то же время, с учетом числа лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность осужденных за этот период кардинально не изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн граждан. Так как в настоящее время на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, осужденных к такому виду наказания.

Напомним, что на сегодняшний день в тюремное ведомство входит 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, 6 исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы, 8 тюрем, 126 колоний-поселений, 217 следственных изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО, 81 уголовно-исполнительная инспекция и 2399 их филиалов.

Штатная численность персонала ФСИН составляет 300 тыс. человек.