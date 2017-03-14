Ольга Бузова вернулась домой из больницы

Телеведущая поблагодарила фанатов за поддержку

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Телеведущая Ольга Бузова обратилась к поклонникам после госпитализации в своем Инстаграм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Ведущая «Дома-2» выписалась из больницы и первым делом решила поблагодарить фанатов за поддержку.



Ольга Бузова после двухдневного «молчания» вернулась в Инстаграм. На своей страничке ведущая «Дома-2» опубликовала свежую фотографию, где она запечатлена лежащей на диване в окружении своих четвероногих домашних питомцев. В комментарии к фото телеведущая написала слова благодарности фанатам, которые поддерживали ее, пока она лежала в больнице.



- Мои дорогие, я наконец-то дома! Это были очень сложные для меня и моих близких дни! Спасибо, что поддерживали меня! Спасибо моей семье и друзьям, которые все время писали и навещали меня. Сейчас мне уже намного лучше. С завтрашнего дня возвращаюсь потихоньку в рабочий строй. Берегите свое здоровье, не повторяйте моих ошибок. Люблю вас. Ваша, Ольга Бузова», - написала в своем Инстаграм Ольга.



Напомним, что до этого Бузова в последний раз появлялась в Инстаграм 10 марта. Тогда она пожаловалась подписчикам на работу скорой помощи, которую ей пришлось ждать около трех часов, и на два дня пропала из соцсети. Как позже выяснилось, телеведущая была госпитализировал с простудой.



Пиар-директор ведущей телестройки любви Антон Богославский также прокомментировал с «опоздавшей скорой. Оказалось, что бригада медиков не сразу приехала к Бузовой, так как ее случай не был экстренным, ведь она обратилась за помощью из-за температуры и боли в горле.