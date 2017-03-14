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В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

14-летний подросток получил ножевое ранение в стенах Богородской гимназии в Ногинском районе Подмосковья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Инцидент произошел 11 марта днем. Установлено, что вместе со сверстниками подросток решил «поиграть» с ножом-«бабочкой». В ходе этой так называемой «игры» он и был ранен. Каким образом ученики гимназии пронесли с собой холодное оружие, а также где были преподаватели пока ученики «развлекались» с ножом.

Известно, что 14-летний ученик гимназии получил ранение в правое плечо. Ему оказана необходимая медицинская помощь. По словам медиков, полученная травма не несет угрозы его жизни. Лечение подросток будет проходить амбулаторно и уже находится дома.

Ранее в СМИ прозвучала информация, что ученик гимназии получил ранение в ходе потасовки. Также сообщалось о том, что у него была порезана артерия, и он попал в реанимацию.

В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все подробности данного инцидента.

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