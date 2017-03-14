В Подмосковной гимназии подросток от одноклассника получил ножевое ранение

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

14-летний подросток получил ножевое ранение в стенах Богородской гимназии в Ногинском районе Подмосковья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Инцидент произошел 11 марта днем. Установлено, что вместе со сверстниками подросток решил «поиграть» с ножом-«бабочкой». В ходе этой так называемой «игры» он и был ранен. Каким образом ученики гимназии пронесли с собой холодное оружие, а также где были преподаватели пока ученики «развлекались» с ножом.



Известно, что 14-летний ученик гимназии получил ранение в правое плечо. Ему оказана необходимая медицинская помощь. По словам медиков, полученная травма не несет угрозы его жизни. Лечение подросток будет проходить амбулаторно и уже находится дома.



Ранее в СМИ прозвучала информация, что ученик гимназии получил ранение в ходе потасовки. Также сообщалось о том, что у него была порезана артерия, и он попал в реанимацию.



В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все подробности данного инцидента.