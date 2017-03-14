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Общество

Дворники заплатят штраф за неубранный мусор

За это же правонарушение были составлены протоколы на 18 физических лиц
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

57 протоколов об административных правонарушениях рассмотрели на минувшей неделе члены административных комиссий Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По итогам заседаний нарушителям законодательства выписаны штрафы на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Административная комиссия Первомайского района рассмотрела 24 протокола об административных правонарушениях. За нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» к ответственности привлечено одно должностное лицо. Администратору кафе, расположенного по адресу Вилкова, 11в, предстоит заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за неубранный на прилегающей к заведению территории мусор.

За это же правонарушение были составлены протоколы на 18 физических лиц – дворников торговых точек. За неубранный мусор каждому из них предстоит заплатить по 1000 рублей штрафа.

Представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города продолжают следить за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства в ежедневном режиме.

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