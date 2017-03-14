Приморцы примут участие в главных парадах страны

Отбор закончится 20 марта

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило конкурс, по результатам которого лучшие волонтеры страны будут отобраны для участия в главных парадах Победы 9 мая – на Красной площади в Москве и военно-морском параде в Севастополе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отбор продолжится до 20 марта. Стать участником главных парадов есть возможность у каждого активного и инициативного волонтера из любого региона России в возрасте от 18 до 30 лет.

Всего будет отобрано 200 лучших добровольцев, которые уже зарекомендовали себя в качестве волонтеров Победы, участвовали в патриотических мероприятиях на территории края и могут подкрепить свои успехи рекомендательными письмами, грамотами и сертификатами.

Для участия в конкурном отборе необходимо заполнить анкету, зарегистрироваться на мероприятие «Послы Победы» до 20 марта. При регистрации кандидат указывает свой опыт в волонтерской деятельности, прикладывает свои грамоты и дипломы.

Имена победителей назовут в начале апреля.

В 2015 и 2016 годах по два представителя Приморского края прошли конкурсный отбор и оказали помощь в организации и проведении Парада Победы в Москве и военно-морского парада в Севастополе.