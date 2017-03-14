Лень полезна для здоровья, - ученые

Организм сам блокирует мозговую активность

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе наблюдений выяснили, лень полезна взрослым людям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Как оказалось, лень вырабатывает защитную функцию от чрезмерной работоспособности, включая выполнение домашних дел.

Специалисты провели исследование, в ходе которого исследовали организм трудоголиков. Результат показал, что их организм подвержен серьезным перенапряжениям, расходуя силы с удвоенной интенсивностью. Если периодически не прерываться на кратковременный отдых типа «кофе-брейк», чрезмерная нагрузка может основательно ухудшить здоровье.

По словам ученых, мозгу и телу необходима кратковременная передышка в виде паузы в рабочем процессе. Многими людьми торможение мозговой деятельности и нежелание активно двигаться воспринимается как обычная лень. Но это является автоматической блокировкой кинематической системы организма, управляемой головным мозгом, функционирующим постоянно, даже ночью.