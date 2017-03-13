Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? 19:20, 13 марта Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? (Эксклюзив)
В Приморье 17:20, 13 марта В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева? 17:14, 13 марта Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
Новостная лента
Март, 13 понедельник
23:49
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
23:49
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
23:49
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
23:01
Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»
22:24
Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
21:05
Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми Фото
20:12
Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
19:20
Какие автомобили приморцы считают женским вариантом? Эксклюзив
19:06
Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом
18:32
В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая Фото
18:02
Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»
17:47
Жительницу Приморья поймали на контрабанде крупной партии iPhone
17:39
Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу
17:27
​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика Фото
17:20
В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
17:02
Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные
16:48
Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
16:44
Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю Эксклюзив
16:34
Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП Эксклюзив
16:24
По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело Видео
16:22
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
16:11
Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс Эксклюзив
16:06
Приморец зарезал двух собутыльников
16:03
В Приморье сгорела баня и летняя кухня
15:57
Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично
15:45
Приморцы жалуются на валяющуюся в грязи свинину
15:38
Лже-прокуроры орудуют во Владивостоке
15:31
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
15:30
Школьные службы медиации: старшеклассники Владивостока учатся решать конфликты
15:24
Во Владивостоке седан вылетел на встречку Эксклюзив
15:14
Генеалог Владивостока: Как составить родословную самостоятельно?
15:11
Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья
14:59
Автомобилисты стали заложниками гололеда в Приморье Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Юных талантов Владивостока поможет выявить конкурс «Соловушка»

Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы
Фото: магия-веста.рф Фото: магия-веста.рф
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Традиционный городской конкурс юного вокалиста «Соловушка» пройдёт в этом году во Владивостоке в одиннадцатый раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Принять в нём участие приглашаются юные вокалисты в возрасте от 5 до 18 лет.

Конкурс пройдёт 25 марта с 9 часов во Дворце детского творчества Владивостока (каб. 32). Концерт победителей состоится 26 марта в большом зале Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Начало в 12 часов.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, конкурс «Соловушка» был организован 1997 году по инициативе руководителя детской хоровой студии «Камертон» Натальи Лифановой. Он проводится один раз в два года и призван содействовать выявлению талантливых, одаренных детей и повышению профессионального уровня учащихся и педагогов дополнительного образования.

Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы, в каждой из которых выберут лучших вокалистов, дуэт и трио. Кроме того, учреждена и тематическая номинация «Произведения приморских авторов».

Заявки на участие принимаются до 17 марта по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 32 (Дворец детского творчества, студия «Камертон»). В заявке необходимо указать фамилию, имя, возраст участника; фамилию, имя, отчество педагога и концертмейстера полностью; названия исполняемых произведений, композиторов, авторов текста; направление и номинацию, в которых будет выступать участник; коллектив (образовательное учреждение).

Телефоны для справок: 8-924-231-40-77 (Ковалева Лариса Алексеевна); 8-914-681-11-20 (Лифанова Наталья Георгиевна) и 8-902-483-04-89 (Курило Татьяна Юрьевна).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми
21:05, 13 марта 2017 Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми

Соотношение официальной и реальной зарплаты - более чем в два раза

Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»
20:12, 13 марта 2017 Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»

Конкурсные работы принимаются в двух номинациях

Какие автомобили приморцы считают женским вариантом?
19:20, 13 марта 2017 Какие автомобили приморцы считают женским вариантом?

Результаты опроса

Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»
18:02, 13 марта 2017 Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»

Вход свободный

Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
16:48, 13 марта 2017 Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться

На дорогах гололедица

Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю
16:44, 13 марта 2017 Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю

В 10 авариях пострадали 11 чаловек

Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека
16:22, 13 марта 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

Сводка за минувшие выходные