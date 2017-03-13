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Общество

Росстат удивил приморских воспитателей высокими зарплататми

Соотношение официальной и реальной зарплаты - более чем в два раза
Фото: ЮграPRO Фото: ЮграPRO
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Росстат в очередной раз удивил жителей страны - на этот раз рассказав о приличных зарплатах воспитателей, сообщает корреспондент РИА VladNews. Оказалось, что большинство работников сферы образования, несмотря ни на что, уверены: их реальные доходы от рамок приличия далеки.

Так, в среднем по стране официально заявленный Росстатом заработок воспитателей составляет 29 тысяч рублей. В то же время, по данным Общественного Телевидения России, реальность - 13 тысяч рублей. Для Приморья официально заявленная заработная плата на этой должности - 29 189 рублей. В то же время воспитатели региона рассказали о своих доходах - и вышло около 11 900 рублей.

Однако необходимо отметить, что в статистике не указывается, какие именно зарплаты считались в статистике (в частных и/или государственных детсадах), а также вошли ли в официальную статистику зарплаты нянечек, которых несколько лет назад стали называть "младшими воспитателями", увеличив им попутно нагрузку (без фактического увеличения зарплаты).

Вот как выглядит часть страницы с вакансиями по Приморью в категории "воспитатель" на одном из известных сайтов частных объявлений региона:

Здесь мы видим близкие к заявленным Росстатом цифры. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что "красота" по зарплатам - в частных детсадах Владивостока. А что в государственных учреждениях да в других городах региона - история вроде бы умалчивает. Кроме того, на этой части страницы нет вакансии "младших воспитателей". Зато все это есть ниже:

В любом случае, получается, что в Приморье даже для частных детсадов краевого центра 29 тысяч рублей - это не средняя, а максимальная зарплата. Впрочем, болезнь под названием "Ожидание - Реальность" типична для оплаты труда воспитателей всех регионов страны:

«Чувашская республика, город Шумерля, работаю воспитателем в саду, зарплата 8 600. Как вообще можно прожить на эту позор-зарплату? Когда оплата за квартиру состоит 5 000 руб +свет+газ +проезд? Очень обидно, и нет стимула работать». 

«Кемеровская область. Работаю младшим воспитателем. Оклад 3200. Кое как добавляют до мрот . Как прожить?»

«Саратовская обл, ЗАТО Шиханы, младший воспитатель - 8900 чистыми, воспитатель без категории 10200 чистыми, воспитатель с 1 категорией 14200, а заведующий 48000 руб чистыми».

«Заведую садиком в Пермском крае – на руки получаю 26 000 со всеми надбавками и прочим. Нас заставляют вводить как можно больше платных услуг, чтобы садик сам себе зарабатывал, а у родителей денег нет все это оплачивать. У них нет денег, а у нас нет премий, замкнутый круг. И очень сложно искать хороший персонал на эти деньги, и воспитателей, и поваров, и техсотрудников».

«Пермь. Я воспитатель, на руки получаю 18.000 - 20.000 рублей с учётом подработок и проведения дополнительных занятий. Хотя по квитанции сумма выходит больше, так как отражают плюсом все налоги, поэтому и озвучивают средние зарплаты со всеми налогами». 

Ранее РИА VladNews писало о зарплатах учителей в России. 

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