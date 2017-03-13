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Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые

Опухоль исчезает до 40%
Фото: bagiraclub.ru Фото: bagiraclub.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследований выяснили, что зеленый чай смертельно опасен для двух видов рака кожи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что в зеленом чае содержится вещество, которое может полностью уничтожить раковые клетки. При нанесении данного вещества на очаг локализации раковых клеток, более 30% опасного онкологического образования сокращалось или полностью исчезало.

Стоит отметить, что выделенное из зеленого чая вещество не имеет побочных эффектов и не оказывает побочных эффектов.

Ученые отдельно исследовали угнетение меланомы, развивающейся на родинках, и плоского (клеточного рака), из-за которого на коже появляются чешуя и рубцы.

В результате практически 40% опухоли исчезло. Еще 30% опухолей клеточного рака прекратили прогресс. Дополнительно сообщается, что в 20% случаев меланома была сокращена в размерах, а в 10% опухоль прекращала свой рост.

По словам ученых, данное открытие поможет в новых методах лечения опасного заболевания.

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