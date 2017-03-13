По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело

Автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Следователем следственной части следственного Управления УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Напомним, инцидент произошел 16 февраля в 9 часов утра в районе кампуса ДВФУ на острове Русский. За рулем автомобиля марки Toyota Cami находилась женщина 46-лет, которая, по непонятным пока причинам, не остановилась перед пешеходным переходом и продолжила движение на красный сигнал светофора. В этот момент дорогу уже начали переходить пешеходы, которые попали под колеса мини-джипа. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, находившийся в салоне авто.

В результате ДТП пострадали три пешехода - две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевших госпитализировали. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.здоровью одной из потерпевших причинен тяжкий вред.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.