Какие автомобили приморцы считают женским вариантом?

Результаты опроса

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Популярный автомоибльный портал Drom.Ru провел среди приморцев опрос на тему, какие автомобили можно считать "женскими", сообщает РИА VladNews.

Всего в опросе приняли участие 20213 человек. На выбор было предложено 10 автомобилей известных марок, таких как Nissan Juke, Daewoo Matiz, Honda Fit, Toyota RAV-4, Mazda CX5, Lexus RX, Hyundai Solaris, Lada Kalina, Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser.

По мнению приморцев, самым женским автомобилем считается Nissan Juke - 58.3% опрошенных проголосовали за этот вариант.

39.5% респондентов считают, что больше всего женщинам "подходит" Daewoo Matiz. Завершает тройку лидеров ТС марки Honda Fit - 35% выбрали этот вариант.

Стоит отметить, что 30.6% опрошенных считают деление машин на женские и мужские глупым.



