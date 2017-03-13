Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс

В Приморском крае создается инновационная схема управления отходами, которая должна упорядочить деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов, сообщили РИА VladNews в Думе Владивостока.

Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; обработка, утилизация и обезвреживание.

Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с новыми федеральными стандартами и коснется всех муниципальных образований Приморского края, а также послужит созданию новой инфраструктуры.

Подразумевается создание на территории Владивостокского городского округа четырех центров по углубленной переработке, сортировке отходов, более двадцати мусороперегрузочных станций. На конкурсной основе будет определен региональный оператор по обращению с отходами – организация, которая будет нести основную ответственность за систему обращения с отходами в Приморье.

Как ранее сообщало РИА VladNews, во Владивостоке давно идет реализация экологических проектов по раздельному сбору мусора. Так, на территории муниципальных учреждений образования установлены специальные модули для сбора пластикового мусора. Проект реализуется в целях уменьшения объема пластиковых отходов, предотвращения их несанкционированного складирования на территории города и популяризации экологии и бережного отношения к природе.

Ситуацию прокомментировал директор завода Coca-Cola HBC Россия во Владивостоке Александр Евдокимов:

- В странах Западной Европы мусор давно считается ценным ресурсом, а его переработка – высокодоходным бизнесом. Россия здесь пока отстает – в нашей стране на переработку отправляется не более 5-7% твердых бытовых отходов. Однако при грамотном сборе ценные перерабтатываемые материалы, в особенности пластик, могли бы получить вторую жизнь. Из переработанного пластика изготавливают новые ПЭТ-бутылки, пленку, различные контейнеры, отделочные материалы, трубы, волокно для щеток, ковров, подушек и одежды, а также массу других полезных предметов. Цикл можно повторять бесконечное число раз, экономя деньги на сырье и предотвращая загрязнение окружающей среды. С учетом того, что в естественных условиях пластик разлагается 300 лет, влияние последнего фактора на экологическую обстановку не стоит недооценивать. Раздельный сбор и утилизация мусора – это возможность значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

Основная проблема на данный момент – это отсутствие профильного государственного ведомства, которое отвечало бы за обеспечение раздельного сбора мусора. То есть закон есть, но следить за его исполнением некому.

Кроме того, в России на очень низком уровне находится сама культура обращения с отходами. Нет ни выстроенной системы по раздельному сбору мусора, ни информационных программ для населения. Большинство жителей нашей страны не имеют возможности сбрасывать отходы в разные контейнеры и не понимают, зачем это следует делать.

Зачастую людям приятна сама мысль, что они вносят посильный вклад в защиту окружающей среды, подают пример своим детям. Исследования показывают, что многие россияне готовы сортировать мусор, если будут твердо уверены, что все собранное ими раздельно потом не будет сброшено в одну кучу в мусоровоз. Людей нужно убедить, что цепочка выполняется до конца, что каждая раздельно собранная бутылка, банка или газета так же раздельно поедет на мусоропереработку.

Для того, чтобы россияне привыкли рационально обращаться с отходами, необходимо сформировать в обществе соответствующую культуру. С целью внести свой вклад в организацию и утилизацию пластиковых отходов Coca-Cola Россия запустила федеральную программу «Разделяй с нами». Она предусматривает два направления: создание необходимой инфраструктуры для сбора и переработки отходов и проведение образовательно-просветительской программы для школьников, студентов и городских жителей. В 2016 году экоуроки были проведены более чем в 4000 школ по всей стране. Школьники узнавали основные принципы раздельного сбора мусора, почему нужно ответственно относиться к окружающей среде и рационально обращаться с отходами. Для студетов были проведен экологический квест «Разделяй с нами». Цель квеста - организовать раздельный сбор мусора на территории своих учебных заведений: студенты самостоятельно согласовывали инициативу с администрацией, договаривались с компаниями по вторичной переработке, разрабатывали макеты информационного стенда и плакаты социальной рекламы. В квесте приняли участие более 180 команд по всей стране. По итогам квеста наиболее активные команды-участники, уже внедрившие раздельный сбор отходов в своих учебных заведениях, объединились в Ассоциацию «зеленых» вузов России и будут продолжать продвигать экологические идеи.

Coca-Cola Россия на сегодняшний день является одной из первых компаний в стране, которая самостоятельно реализует принцип расширенной ответственности производителя. Мы рассчитываем, что наш пример и программа «Разделяй с нами» продемонстрируют другим бизнес-игрокам реалистичность и успешность организации раздельного сбора мусора, и в перспективе мы сможем объединить усилия. Если опираться на международную практику, то внедрение принципа расширенной ответственности производителя, при наличии прозрачных механизмов его самостоятельной реализации, может дать существенные положительные результаты примерно через 5 лет.