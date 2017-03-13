Приморец зарезал двух собутыльников

Обвиняемый предстанет перед судом

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Находка, который обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено 9 декабря 2016 года в квартире дома, где обвиняемый распивал спиртные напитки с двумя своими приятелями. В ходе застолья возникла ссора, во время которой фигурант, удерживая руками своего оппонента – хозяина жилища, упал на пол, завязалась борьба, во время которой обвиняемый нанес множество ударов ножом по телу противника и убил.

После, разозлившись на второго знакомого, тем же способом он расправился и с ним.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.