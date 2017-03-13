Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично

Публичные слушания пройдут 14 марта

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока» состоятся в приморской столице 14 марта, сообщили РИА VladNews в Думе города.

Дело в том, что в Уставе Владивостока не прописан механизм замены временно отстраненного главы. Поэтому депутаты приняли решение внести в Устав изменения, согласно которым в случае досрочного прекращения полномочий главы города его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации.

В настоящее время обязанности главы исполняет заместитель мэра Константин Лобода.

Слушания пройдут 14 марта в 17 часов в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20, 2 этаж).

Как сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Как ранее сообщалось, утром 9 марта Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях предупредил, что в ближайшее время следствие планирует добиться его отстранения от должности под предлогом того, что он может оказать давление на свидетелей. "Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарев и мой коллега Андрей Лушников. Мы докажем это", - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.