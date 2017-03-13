Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс 16:11, 13 марта Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс (Эксклюзив)
Приморец зарезал двух собутыльников 16:06, 13 марта Приморец зарезал двух собутыльников
Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично 15:57, 13 марта Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично
Новостная лента
Март, 13 понедельник
16:14
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
16:14
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
16:14
Первые жертвы снегопада появились на дорогах Приморья Фото
16:11
Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс Эксклюзив
16:06
Приморец зарезал двух собутыльников
16:03
В Приморье сгорела баня и летняя кухня
15:57
Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично
15:45
Приморцы жалуются на валяющуюся в грязи свинину
15:38
Лже-прокуроры орудуют во Владивостоке
15:31
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
15:30
Школьные службы медиации: старшеклассники Владивостока учатся решать конфликты
15:24
Во Владивостоке седан вылетел на встречку Эксклюзив
15:14
Генеалог Владивостока: Как составить родословную самостоятельно?
15:11
Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья
14:59
Автомобилисты стали заложниками гололеда в Приморье Видео
14:44
В Приморье джип улетел в кювет Фото
14:30
День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет в многофункциональном центре Владивостока
14:17
Аэропорт Владивосток расширяет географию полетов
14:09
Ученые узнали, сколько человеку нужно денег для счастья
14:04
Во Владивостоке на автобусной остановке изнасилован молодой человек
13:48
Во Владивостоке будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей
13:32
«Луч-Энергия» проиграл в Подмосковье столичному «Динамо»
13:16
Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
13:10
Николай Тимошенко: Не нужно умирать раньше времени! Эксклюзив
13:04
Пьяные родители выгнали 14-летнюю девочку из дома посреди ночи во Владивостоке
12:58
Деревянный барак сгорел во Владивостоке
12:49
ГАИ: Пострадавшая в ДТП жительница Владивостока направлена на амбулаторное лечение Эксклюзив
12:37
Пять ДТП произошли во Владивостоке из-за непогоды
12:27
Приморец сам у себя похитил авто
12:19
Удачно выйти замуж можно сразу после окончания вуза, - ученые
12:12
Осадки накрыли Владивосток на весь день
12:07
На суд хабаровских живодерок СМИ не пустят
11:52
В Приморье официально появилась крупнейшая дальневосточная ТОР
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуальный комментарий

Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично

Публичные слушания пройдут 14 марта
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока» состоятся в приморской столице 14 марта, сообщили РИА VladNews в Думе города. 

Дело в том, что в Уставе Владивостока не прописан механизм замены временно отстраненного главы. Поэтому депутаты приняли решение внести в Устав изменения, согласно которым в случае досрочного прекращения полномочий главы города его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации. 

В настоящее время обязанности главы исполняет заместитель мэра Константин Лобода. 

Слушания пройдут 14 марта в 17 часов в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20, 2 этаж). 

Как сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Как ранее сообщалось, утром 9 марта Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях предупредил, что в ближайшее время следствие планирует добиться его отстранения от должности под предлогом того, что он может оказать давление на свидетелей. "Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарев и мой коллега Андрей Лушников. Мы докажем это", - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. 

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Эксперт об отставке главы СК по Приморью: Это сигнал президента
16:20, 10 марта 2017 Эксперт об отставке главы СК по Приморью: Это сигнал президента

Путин отправил в отставку 10 высокопоставленных генералов

Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу
17:40, 09 марта 2017 Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу

Географическое положение региона заставляет специалистов держаться настороже

Дальневосточная таможня не заметила усиления борьбы с птичьим гриппом
17:17, 09 марта 2017 Дальневосточная таможня не заметила усиления борьбы с птичьим гриппом

Пункты пропуска работают в штатном режиме

Пятница порадует владивостокцев теплой погодой
16:18, 09 марта 2017 Пятница порадует владивостокцев теплой погодой

Осадков не ожидается

Новый директор
13:02, 09 марта 2017 Новый директор "Адмирала" прокомментировал арест своего предшественника

Камил Гаджиев дал интервью

Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем:
04:25, 09 марта 2017 Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: "Я предупреждал его, что город сложный"

Ситуацию с "домашним арестом" главы приморского муниципалитета прокомментировал Владимир Беспалов

Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост
02:53, 09 марта 2017 Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост

Во всех православных храмах города с понедельника по четверг читают Покаянный канон Андрея Критского