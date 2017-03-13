Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом

Желания людей можно разделить на 4 группы

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования нашли 13 причин, по которым люди занимаются сексом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Archives of Sexual Behavior.

В ходе исследования ученые опросили людей в возрасте от 17 до 52 лет. Все мотивации были разделены на 4 категории: физиологические, целевые, эмоциональные причины и те, которые связаны с ощущением безопасности. К первой группе отнесли желание получить удовольствие, сбросить напряжение, пополнить сексуальный опыт или притяжение из-за привлекательности потенциального партнера.

Во вторую вошли желание обладать объектом страсти, повышение своего статуса в обществе благодаря связи с начальником или богатым человеком, стремление похвастаться своими достижениями на любовном поприще, ради мести и для утилитарных целей.

Как оказалось, эмоциональные причины самые бескорыстные. Среди них находится показ чувств к партнеру и подтверждение своей любви. А вот в последнюю группу попали стремление повысить самооценку или выполнить долг, например, супружеский.