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Общество

Владивостокцев приглашают на очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом»

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В среду, 15 марта, в 18.30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) состоится бесплатное занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На занятии будут рассмотрены следующие темы:

«Декларационная кампания. Кто обязан подать налоговую декларацию о доходах?» (докладчик – Марченко Андрей Владимирович, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока);

«О порядке предоставления льгот по имущественным налогам с физических лиц» (докладчик – Марченко Андрей Владимирович, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока);

«Размещение рекламы на фасадах многоквартирных домов» (докладчик – Титоренко Полина Витальевна, главный консультант отдела регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики администрации Приморского края).

Администрация Владивостока приглашает на урок всех желающих. 

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