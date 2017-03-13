В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых наркотиков из Китая

"Синтетику" закупали онлайн

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В Приморье перекрыт канал контрабанды тяжелых синтетических наркотиков из Китая: товар закупался через Интернет, доставлялся международной почтой, а посылки получали подставные лица, знавшие, на что идут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ. "Получатели" посылок получали оплату за свои услуги.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий две посылки были изъяты сотрудниками оперативной таможни. В них оказались полиэтиленовые пакеты без маркировки с кристаллическими веществами белого и розового цвета весом 46,092 и 48,64 грамма. В лаборатории установлено, что обнаруженные в посылках вещества являются производными эфедрона и мефедрона.

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.