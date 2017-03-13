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Спорт

Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу

18 серебренных и 13 бронзовых медалей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

15 спортсменов из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом детско-юношеском первенстве по джиу-джитсу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Он прошел наканунев Краевом доме физкультуры.

В соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов из Уссурийска, поселков Раздольное, Новый, Кавалерово и Тавричанка, а также сел Кипарисово, Анучино и Вольно-Надеждинское. Честь краевой столицы защищали представители муниципальной «Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока».

Открыл соревнования директор СДЮСШ единоборств Владивостока, президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин, который пожелал участникам турнира удачи и рассказал о растущем профессиональном уровне приморских спортсменов джиу-джитсу.

В итоге спортсмены краевого центра завоевали 15 золотых, 18 серебренных и 13 бронзовых медалей.

Юношеский турнир по джиу-джитсу проходил на двух татами в четырех дисциплинах: duo-system (демонстрация мастерства в ударной, бросковой технике и работа с оружием), ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме) и fighting-system (полноконтактные поединки преимущественно с бросковой техникой и борьбой, с обозначением ударов).

Как отмечают организаторы турнира, в этом году Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу решила в полном масштабе возобновить состязания спортсменов в fighting-system, так как этой дисциплине уделяется особое внимание на чемпионатах России, Европы и мира.

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