Генеалог Владивостока: Как составить родословную самостоятельно?

О том, с чего начать, и почему генеалогия подвластна всем, рассказала Надежда Князева

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Еще А.С. Пушкин писал, что «неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». Само выражение «Иван, не помнящий родства» означает человека пустого и никчемного. И как дерево с гнилой сердцевиной непрочно стоит на земле, также и род, утративший родовую память, родовое самосознание – близок к искоренению. Кто-то подумает сейчас, что это слишком сложно и ему неподвластно: найти информацию о своих предках, ведь бабушки и дедушки уже плохо все помнят, а родители и подавно не знают имен и дат. Но все возможно, надо только знать логику поиска.

О том, с чего начать, и почему генеалогия подвластна всем, рассказала Князева Надежда Сергеевна - архивист-генеалог Владивостока: «На первом этапе мы выясняем у наших ныне живущих предков всю возможную информацию, поскольку это могут быть не только факты: кто, когда родился, но и живые семейные истории, сохранившиеся документы, фотографии».

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