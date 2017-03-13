​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика

Тематика фестиваля посвященна весне, морю и пробуждающейся природе

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

С 4 по 14 апреля Владивосток вновь станет столицей мировой классической музыки. Уже в ХХVI раз на сцене Приморской краевой филармонии в рамках фестиваля «Дальневосточная весна» выступят музыканты из более 15 стран мира. Самая грандиозная труппа- артистов Пекинского Международного Симфонического Оркестра под управлением дирижера, художественного руководителя и создателя коллектива, нашей бывшей соотечественницы Марии Науэн. Пекинский симфонический оркестр объединил более 60 музыкантов из самых разных стран мира: Италии, Испании, США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Таким составом артисты выступают по всему миру уже с десяток лет. Во Владивостоке Пекинский Симфонический оркестр выступит впервые, и обещает кроме известных произведений, исполнить две мировые премьеры. Одну из них написала сама Мария Науэн.

Традиционно организатором фестиваля выступает Приморская краевая филармония, при поддержке департамента культуры администрации края. В этом году впервые соорганизатором фестиваля стала и Приморская картинная галерея.

Впервые в рамках ХХVI фестиваля определена тематика, посвященная весне, морю и пробуждающейся природе. Она лейтмотивом идет через всю программу музыкального праздника. Кроме того, объявлен конкурс среди художников на лучшие картины о весенней природе и морских пейзажах. Оценить работы доверено творческому совету Приморской краевой картинной галереи. Жюри определит победителей в номинациях, а лучшие работы будут демонстрироваться на большом экране Приморской филармонии, на протяжении всего фестиваля.

Открывает фестивальную программу Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением южно-корейского дирижера господина Но Тае-Чеола (Noh Tae Cheol), солируют лауреаты международных конкурсов Ирина Чичкова, (Якутия) и южнокорейская певица Yang Kee Yung. Корейский тенор Парк Хен-Чже (Park Hyun-Jae) своим прекрасным исполнением сделает день открытия фестиваля настоящим праздником.

В этот день среди зрителей будет присутствовать дипломатический корпус, представители генеральных Консульств, аккредитованных во Владивостоке. 7 апреля на сцене Приморской краевой филармонии выступит Юрий Медяник и "Emotion-orchestrа». Юрий Медяник во Владивостоке в 2014 году уже был участником «Дальневосточной весны», тогда он открывал фестиваль в качестве скрипача. На этот раз Юрий представляет баян и бандонеон, и вместе с музыкантами Emotion-orchestrа удивит приморскую публику своим, принципиально новым «видением» произведений и только собственными переложениями и транскрипциями. Эта палитра жанров – на сегодняшний день наиболее востребованная – от музыки танго до джаза и французского вальса. В программе фестиваля выступит струнный квартет «Вдохновение». Талантливые девушки, артистки Приморской краевой филармонии постоянные участники различных мероприятий. В августе 2011 года квартет «Вдохновение» стал лауреатом первой премии на 7-м международном азиатском конкурсе искусств в Пекине. Несмотря на академическое музыкальное образование, артистки «Вдохновения» открыты для разных музыкальных направлений. Им интересно проявлять себя не только в классической камерной музыке, но и в музыкально-театральных жанрах – музыкальной сказке, опере. Квартет успешно исполняет джазовые композиции, знаменитые эстрадные хиты, музыку из мюзиклов и кинофильмов. Сцена Приморской краевой филармонии 9 апреля будет предоставлена начинающим музыкантам из учебных заведений края в сфере искусств. В гала концерте «Юный виртуоз» примут участие победители общероссийских региональных и международных конкурсов.