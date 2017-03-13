В Приморье 17:20, 13 марта В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева? 17:14, 13 марта Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться 16:48, 13 марта Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
Новостная лента
Март, 13 понедельник
17:45
Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?
17:45
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
17:45
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
17:39
Спортсмены из Владивостока стали обладателями золотых медалей на краевом первенстве по джиу-джитсу
17:27
​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика Фото
17:20
В Приморье "МегаФон" оштрафовали на более чем 200 тысяч рублей
17:02
Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные
16:48
Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться
16:44
Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю Эксклюзив
16:34
Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП Эксклюзив
16:24
По факту громкой аварии на острове Русский возбуждено уголовное дело Видео
16:22
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
16:11
Александр Евдокимов: Мусор - ценный ресурс Эксклюзив
16:06
Приморец зарезал двух собутыльников
16:03
В Приморье сгорела баня и летняя кухня
15:57
Изменения в Устав Владивостока, связанные с отстранением мэра от должности, обсудят публично
15:45
Приморцы жалуются на валяющуюся в грязи свинину
15:38
Лже-прокуроры орудуют во Владивостоке
15:31
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
15:30
Школьные службы медиации: старшеклассники Владивостока учатся решать конфликты
15:24
Во Владивостоке седан вылетел на встречку Эксклюзив
15:14
Генеалог Владивостока: Как составить родословную самостоятельно?
15:11
Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья
14:59
Автомобилисты стали заложниками гололеда в Приморье Видео
14:44
В Приморье джип улетел в кювет Фото
14:30
День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет в многофункциональном центре Владивостока
14:17
Аэропорт Владивосток расширяет географию полетов
14:09
Ученые узнали, сколько человеку нужно денег для счастья
14:04
Во Владивостоке на автобусной остановке изнасилован молодой человек
13:48
Во Владивостоке будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей
13:32
«Луч-Энергия» проиграл в Подмосковье столичному «Динамо»
13:16
Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
13:10
Николай Тимошенко: Не нужно умирать раньше времени! Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

​ХХVI Дальневосточная весна: мировые премьеры и «золотая» классика

Тематика фестиваля посвященна весне, морю и пробуждающейся природе
Фото: Приморская краевая филармония Фото: Приморская краевая филармония
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

С 4 по 14 апреля Владивосток вновь станет столицей мировой классической музыки. Уже в ХХVI раз на сцене Приморской краевой филармонии в рамках фестиваля «Дальневосточная весна» выступят музыканты из более 15 стран мира. Самая грандиозная труппа- артистов Пекинского Международного Симфонического Оркестра под управлением дирижера, художественного руководителя и создателя коллектива, нашей бывшей соотечественницы Марии Науэн. Пекинский симфонический оркестр объединил более 60 музыкантов из самых разных стран мира: Италии, Испании, США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Таким составом артисты выступают по всему миру уже с десяток лет. Во Владивостоке Пекинский Симфонический оркестр выступит впервые, и обещает кроме известных произведений, исполнить две мировые премьеры. Одну из них написала сама Мария Науэн.

Традиционно организатором фестиваля выступает Приморская краевая филармония, при поддержке департамента культуры администрации края. В этом году впервые соорганизатором фестиваля стала и Приморская картинная галерея.

Впервые в рамках ХХVI фестиваля определена тематика, посвященная весне, морю и пробуждающейся природе. Она лейтмотивом идет через всю программу музыкального праздника. Кроме того, объявлен конкурс среди художников на лучшие картины о весенней природе и морских пейзажах. Оценить работы доверено творческому совету Приморской краевой картинной галереи. Жюри определит победителей в номинациях, а лучшие работы будут демонстрироваться на большом экране Приморской филармонии, на протяжении всего фестиваля.

Открывает фестивальную программу Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением южно-корейского дирижера господина Но Тае-Чеола (Noh Tae Cheol), солируют лауреаты международных конкурсов Ирина Чичкова, (Якутия) и южнокорейская певица Yang Kee Yung. Корейский тенор Парк Хен-Чже (Park Hyun-Jae) своим прекрасным исполнением сделает день открытия фестиваля настоящим праздником.

В этот день среди зрителей будет присутствовать дипломатический корпус, представители генеральных Консульств, аккредитованных во Владивостоке. 7 апреля на сцене Приморской краевой филармонии выступит Юрий Медяник и "Emotion-orchestrа». Юрий Медяник во Владивостоке в 2014 году уже был участником «Дальневосточной весны», тогда он открывал фестиваль в качестве скрипача. На этот раз Юрий представляет баян и бандонеон, и вместе с музыкантами Emotion-orchestrа удивит приморскую публику своим, принципиально новым «видением» произведений и только собственными переложениями и транскрипциями. Эта палитра жанров – на сегодняшний день наиболее востребованная – от музыки танго до джаза и французского вальса. В программе фестиваля выступит струнный квартет «Вдохновение». Талантливые девушки, артистки Приморской краевой филармонии постоянные участники различных мероприятий. В августе 2011 года квартет «Вдохновение» стал лауреатом первой премии на 7-м международном азиатском конкурсе искусств в Пекине. Несмотря на академическое музыкальное образование, артистки «Вдохновения» открыты для разных музыкальных направлений. Им интересно проявлять себя не только в классической камерной музыке, но и в музыкально-театральных жанрах – музыкальной сказке, опере. Квартет успешно исполняет джазовые композиции, знаменитые эстрадные хиты, музыку из мюзиклов и кинофильмов. Сцена Приморской краевой филармонии 9 апреля будет предоставлена начинающим музыкантам из учебных заведений края в сфере искусств. В гала концерте «Юный виртуоз» примут участие победители общероссийских региональных и международных конкурсов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Премьера балета «Аполлон» пройдет на Приморской сцене Мариинского в марте
18:50, 12 марта 2017 Премьера балета «Аполлон» пройдет на Приморской сцене Мариинского в марте

Сюжет спектакля рассказывает путь от рождения сына Зевса Аполлона, до его становления

Вор-домушник ограбил свою соседку в Приморье
13:22, 12 марта 2017 Вор-домушник ограбил свою соседку в Приморье

Мужчина дал признательные показания

Афиша культурных событий Приморья с 11 по 18 марта
08:57, 11 марта 2017 Афиша культурных событий Приморья с 11 по 18 марта

Программа мероприятий

Какое кино посмотреть во Владивостоке в выходные?
17:20, 10 марта 2017 Какое кино посмотреть во Владивостоке в выходные?

​Пять премьер подготовила новая кинонеделя

​Владивосток увидит
16:55, 10 марта 2017 ​Владивосток увидит "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс"

8 и 9 апреля в Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького состоится премьера

Муниципальный центр современного искусства «Артэтаж»: новые выставочные залы распахнут двери уже 6 апреля
15:34, 09 марта 2017 Муниципальный центр современного искусства «Артэтаж»: новые выставочные залы распахнут двери уже 6 апреля

Ремонтные работы завершены

Жительниц посёлка Трудовое приглашают на праздничный концерт
13:17, 09 марта 2017 Жительниц посёлка Трудовое приглашают на праздничный концерт

Вход свободный