Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья

Предмет спора - катамаран "Владивосток", который строили к АТЭС-2012

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Арбитражный суд Приморья принял к рассмотрению иск компании "Пасифико Марин" к администрации края, сообщает РИА VladNews. Предварительное слушание по данному делу назначено на 5 апреля. Предметом иска стало спорное имущество, в том числе катамаран "Владивосток", построенный к Саммиту АТЭС-2012.

Компания заявляет о "незаконных действиях первого вице-губернатора Сидорова С. В., которые привели в дальнейшем к попытке рейдерского захвата и блокированию деятельности компании "Пасифико Марин" на протяжении вот уже почти пяти лет," - говорится в сообщении компании.

Необходимо отметить, что еще в конце августа 2012 года, перед Саммитом АТЭС во Владивостоке, на имя президента России Владимира Путина было отправлено открытое письмо, подписанное директором ООО "Пасифико Марин" С.Н. Волошенко:

"ОАО "Восточная верфь" захвачено по рейдерскому сценарию и заблокировано имущество частной компании ООО "Пасифико Марин", оказавшееся на территории ОАО "Восточная верфь" в связи договором аренды производственного помещения и, осуществлявшее в нем строительство скоростных судов из композитных материалов по современным технологиям.

Право собственности ООО "Пасифико Марин" нарушено в части свободы распоряжения захваченным имуществом (вывоз запрещен) и вмешательства в управление (персонал не допускается, пропуска на проход изъяты). Среди захваченного имущества фигурирует скоростной пассажирский катамаран "Владивосток", заводской № CD 342/02, на 223 пассажира, построенный для транспортного обеспечения Саммита АТЭС 2012 по заказу КГУП "Госнедвижимость" за деньги налогоплательщиков Российской Федерации," - говорилось в письме главе государства.

В мае 2013 года Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил право собственности "Восточной верфи" на построенный к саммиту катамаран "Санкт-Петербург" и обязал "Пасифико Марин" передать компании все документы на судно.

Напомним, три катамарана ("Москва", "Санкт-Петербург" и "Владивосток") стоимостью более 100 миллионов рублей каждый строились по заказу администрации Приморья и КГУП "Госнедвижимость". Они были "страховкой" на случай, если мост на остров Русский к Саммиту готов не будет. Так как судостроители не уложились в срок, у "Восточной верфи" заказчики приняли только "Москву", а от остальных судов отказались.

ООО "Пасифико Марин" арендовало производственную площадку ОАО "Восточная верфь" и строило катамаран "Владивосток". Строительство судна было прекращено с 00:00 12 августа 2012 года.