Ученые узнали, сколько человеку нужно денег для счастья

Многие недовольны своим уровнем жизни

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе эксперимента смогли ответить на вопрос, в деньгах ли счастье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, в ходе которого узнали, насколько добровольцы были счастливы своим уровнем жизни. Отмечается, что положительные ответы дали лишь треть опрошенных.

Результат показал, что человек чувствует себя счастливым, когда зарабатывает не более 6000 долларов в месяц. Как оказалось, имена такая сумма необходима чтобы покрыть все затраты за месяц и позволяет почувствовать уверенность в будущем.

По словам ученых, если доход превышает указанную сумму, то деньги начинают приносить ряд трудностей, связанных с уплатой налогов, способом их хранения и приумножения.

Что касается россиян, то их доход гораздо скоромнее, так как уровень жизни в нашей стране ниже. Поэтому для счастья гражданам нашей страны необходимо всего 1500 долларов в месяц.