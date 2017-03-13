Во Владивостоке произошло более 400 ДТП за неделю

В 10 авариях пострадали 11 чаловек

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 10 авариях в столице Приморья пострадали 11 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, во Владивостоке было зарегистрировано 401 ДТП, из которых 230 - с материальным ущербом. Участники 65 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за семидневку составили 2 459 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 208 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 109 жителей и гостей города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 86 автомобилистов были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 17 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 86 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 113 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушил 341 автолюбитель. На СВЗТ доставлено 341 транспортное средство.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 325 пешеходов, 47 водителей автобусов и 115 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 49 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).