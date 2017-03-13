Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие выходные

Возгорания оперативно ликвидировали в течение нескольких часов

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Пожары на землях лесного фонда в Кавалеровском и Шкотовском районах были ликвидированы в течение нескольких часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, общая площадь лесных пожаров в Кавалеровском и Шкотовском районах края составила 19,5 гектаров.

«Возгорания оперативно ликвидировали в течение нескольких часов. В тушении задействовано 11 человек и две единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Всего с начала 2017 года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано шесть пожаров на площади 144,5 гектаров.

Кроме того, специалисты в минувшие выходные провели плановые профилактические выжигания в Шкотовском районе, а также в Дальнегорске и Уссурийске на площади более 1700 гектаров. Профилактические палы позволят в дальнейшем избежать возникновения крупных лесных пожаров, пояснили в департаменте.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в ближайшее время в Приморье будет введён традиционный особый противопожарный режим. Это ежегодная процедура, благодаря которой удаётся существенно снизить количество пожаров в регионе.

При введении особого противопожарного режима запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.