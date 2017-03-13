Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

Сводка за минувшие выходные

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

За минувшие выходные во Владивостоке произошло 93 ДТП; в 3 авариях пострадали 4 человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 54 ДТП с материальным ущербом. Участники 15 столкновений составили европротоколы.

Всего в приморской столице за уикенд было составлено 576 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 130 - в отношении пешеходов, 15 - в отношении водителей автобусов и 39 - в отношении таксистов.

Составлено 60 протоколов о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 44 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 38 пьяных водителей, 23 любителя быстрой езды. Трое автомобилистов попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули 37 авто-родителей.

95 владивостокских автомобилистов нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 94 ТС.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали 17 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.