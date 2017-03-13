Во вторник погода во Владивостоке начнет улучшаться

На дорогах гололедица

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Минувшие выходные в Приморье были сухими и теплыми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Фон температуры превышал климатическую норму на 4–6 градусов.

Сегодня, 13 марта, Приморье находится во власти циклона. Фон ночной температуры повысился на 8–10 градусов. Минувшая ночь была теплой, 0…−3 °С, и только на северо-востоке, куда еще не добрались облака, было морозно, −8…−10 °C.

В воскресенье вечером в крае начались осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. К утру количество осадков составило 1–12 мм. В южной половине края отмечаются налипание мокрого снега на проводах, до 14 мм. Днем зона осадков преимущественно в виде мокрого снега охватит практически всю территорию края.

Во Владивостоке вчера вечером пошел дождь, к утру со снегом. За ночь выпало 6 мм осадков. Температура воздуха составила около 0 °С. Сегодня днем в краевом центре облачно, временами снег, мокрый снег. На дорогах скользко. Ветер северо-западный сильный. Температура 0…+3 °С.

Ближайшей ночью осадки в Приморском крае сохранятся. Температурный фон останется без существенного изменения, −4…+1 °С, в горных районах до −10 °С.

Завтра днем погода в Приморском крае начнет улучшаться. В западной половине края осадки прекратятся, на востоке сохранятся местами. Температура −1…+8 °С.

Во Владивостоке во вторник, 14 марта, облачно, днем с прояснением. Ночью и утром небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью −1…−3 °С, днем +2…+4 °С.