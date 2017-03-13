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Николай Тимошенко: Не нужно умирать раньше времени!

Заслуженный артист России представит новый спектакль владивостокской публике
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

7 и 8 апреля на малой сцене Приморского краевого академического театра им. Максима Горького жители и гости Владивостока смогут увидеть новую постановку по произведению Джона Маррела «Смех лангусты». Камерный, стильный, эмоциональный спектакль о доживающей на средиземноморской вилле последний год своей жизни великой актрисе Саре Бернар, рядом с которой находится только ее секретарь и которому она рассказывает о своей жизни, семье, ярких эпизодах, незабываемых встречах, мужчинах, ролях, путешествиях. Корреспонденту РИА VladNews удалось побывать на репетиции спектакля, а также поговорить с режиссером постановки - заслуженным артистом России Николаем Тимошенко.

-Николай Петрович, почему вы выбрали именно эту пьесы для постановки?

- Почему решили эту пьесу? Да потому что существует малая сцена, потому что существуют замечательные актеры в нашем театре. И всегда есть проблема в поисках хорошего драматургического материала. И в данному случае все сошлось: есть сцена, есть актеры, которые воплощают это, а также и замечательный материал, предложенный Джоном Мареллом.

И чем она актуальна для приморских любителей искусства?

Она актуальна не только для Владивостока. Она актуальная для каждого человека. В данном случае рассматриваются такие философские темы, как жизнь и смерть. Любой зритель, достигший определенного возраста, начинает задумываться об этом. Хочет или не хочет, но он все равно думает об этом. И поэтому это вечные темы. Тем она и актуальна. Основной посыл пьесы в том, что рано или поздно смерть придет, и надо, как это не трудно, быть готовым к её приходу. И не нужно умирать раньше времени.

Пьеса «Смех Лангусты» написана в жанре афоризм. Есть ли какие-нибудь трудности в постановке пьесы такого жанра?

- Этот жанр не совсем точно определен, поэтому он не имеет каких-то условий для работы. Что такое афоризм? В любом драматургическом материале можно найти тот или иной афоризм. Они здесь присутствуют и достаточно тонко и точно сформулированы. Поэтому для нас это не проблема - работать именно в этом жанре. Этот жанр показывает, что мы должны быть точны в том, что мы делаем. Точны в своей работе.

- А всем ли придется по душе такой жанр?

- У каждого театра есть свой зритель. Так и у жанра своя публика. Если это будет живая, трогательная и интересная история, её все примут. Поэтому не нужно быть заложником жанра.

В пьесе Джона Маррела главная героиня представлена, как пожилая женщина, но при этом величественная, живая. Какая главная героиня у вас?

- Театр — это театр. У него есть свои законы, свои сложности, свои прелести. В данном случае у нас условия малой сцены: актеры находятся рядом со зрителем, и играть данный физический возраст нецелесообразно. Я вот прихожу к мысли о том, в чем наше попадание. А лишь в том, что этот возраст играет актриса намного моложе того возраста, который дан в пьесе. И вот это вот молодость актрисы дает свободу передвижения. А актрисе того возраста (в пределах 70-ти лет) было бы тяжелее путешествовать во время спектакля.

Напомним, театр им. Горького в честь Международного театра в этом году подготовил для жителей и гостей Владивостока три премьеры. 24 и 25 марта зрители увидят постановку по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 7 и 8 апреля - «Смех Лангусты», а 8 и 9 апреля для жителей и гостей приморской столицы состоится премьера комедии в двух действиях Александра Образцова «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс».

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