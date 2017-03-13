Пьяные родители выгнали 14-летнюю девочку из дома посреди ночи во Владивостоке

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В здании железнодорожного вокзала во Владивостоке 14-летняя девочка попросила о помощи сотрудников транспортной полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛУ МВД России на транспорте.

Девочка рассказала, что родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнали ее на улицу после разгоревшейся ссоры прямо среди ночи.

По месту жительства несовершеннолетней прибыли сотрудники полиции. По данному факту был составлен акт административных правонарушений.

В настоящее время девочка помещена в социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды», теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.