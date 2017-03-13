Во Владивостоке продлен прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов «Это наш выбор!»

Конкурсные работы принимаются в двух номинациях

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продлен прием заявок на участие во втором городском конкурсе социальных проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Это наш выбор!». Работы принимаются до 25 марта включительно.

Организатор конкурса – МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока.

К участию приглашаются команды учреждений профессионального образования краевого центра. Им предстоит разработать и описать идею проекта, направленного на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Конкурсные работы принимаются в двух номинациях:

«Лучшая практика по пропаганде ЗОЖ» (в виде презентации Power Point объемом до 10 слайдов);

«Лучший социальный ролик по пропаганде ЗОЖ» (до 4 минут).

Финальная защита конкурсных работ пройдет 31 марта на базе НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж ПКС» (проспект 100-летия Владивостока, 18). Как отметили организаторы, проекты, вошедшие в число победителей, будут реализованы в приморской столице при поддержке Молодежного ресурсного центра.

Подать заявку можно по адресу: Владивосток, ул. Пограничная, 12, или на e-mail info@mrc-vlad.ru с пометкой «Это наш выбор!». Справки по тел. 222-22-94 (Ксения Васильевна Харлан).