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Спорт

«Луч-Энергия» проиграл в Подмосковье столичному «Динамо»

Счет - 2:0 в пользу бело-синих
Фото: ФК Фото: ФК "Луч-Энергия"
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

12 марта в подмосковных Химках владивостокский клуб «Луч-Энергия» проиграл столичному «Динамо», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Национальной футбольной лиги.

По графику игра должна была состояться во Владивостоке. Но из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Динамо» встречу перенесли на нейтральное поле.

Желто-синие проиграли со счетом 0:2. При этом владивостокские «тигры» пропустили по голу под занавес каждого тайма. Бело-голубые сделали ставку на исполнение стандартных положений. На 39-ой минуте Евгений Луценко замкнул навес Анатолия Катрича со штрафного и вывел свою команду вперед - 0:1. А в уже добавленное время под занавес второго тайма Кирилл Панченко четко реализовал пенальти - 0:2.

Несмотря на поражение в Химках «Луч-Энергия» сохранил за собой место в десятке лучших команд ФНЛ.

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