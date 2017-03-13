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Лже-прокуроры орудуют во Владивостоке

Мошенники пытаются обманным путем выманить деньги
Фото: flnka.ru Фото: flnka.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возобновились мошеннические действия, совершаемые от имени работников прокуратуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что неизвестные лица звонят по телефону и, представляясь руководителями прокуратур, просят перечислить деньги на указанные ими телефонные номера, а также приобрести дорогостоящие подарки.

Попытка обмана была зафиксирована в понедельник, 13 марта. Так, мошенники, представившись прокурором города, пытался обмануть местного предпринимателя.

Телефонные звонки с такими «деловыми» предложениями и просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными действиями мошенников и образуют признаки состава преступления.

В случаях поступления подобного рода звонков и сообщений необходимо обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по Приморскому краю.

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