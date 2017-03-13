Школьные службы медиации: старшеклассники Владивостока учатся решать конфликты

В обучающих мероприятиях приняли участие 405 школьников и учителей Владивостока

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Работа служб школьной медиации продолжается во Владивостоке. Так, в течение месяца в приморской столице реализовывалась программа подготовки детей-медиаторов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Урегулировать конфликты учились ученики 6-11 классов, а также взрослые представители 74 школ города.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, всего состоялось 15 занятий - они прошли во всех районах города.

«При умелом урегулировании конфликтов и профилактической работе их количество можно снизить, для этого и созданы службы медиации, разработана и реализована «Программа подготовки учащихся образовательных организаций г. Владивостока к работе в службе школьной медиации», - рассказала референт управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ирина Терехова.