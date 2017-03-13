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Автомобилисты стали заложниками гололеда в Приморье

Погодные условия ухудшаются
Фото: ivbg.ru Фото: ivbg.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Сразу два автомобилиста стали заложниками гололеда на одном участке дороги, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе села Кремово, Михайловский район. В связи с плохими погодными условиями и гололедом на трассе, водители двух транспортных средств, одно из которых Toyota Cresta,  а второе - Nissan AD, не справились с управлением своего транспортного средства. Поочередно оба из них улетели в кювет на одном и том же участке трассы. 

Самостоятельно выбраться из "ледяного плена" не получилось - с помощью буксировочного троса грузовой автомобиль помог вытащить транспортные средства из кювета.

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