Автомобилисты стали заложниками гололеда в Приморье

Погодные условия ухудшаются

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Сразу два автомобилиста стали заложниками гололеда на одном участке дороги, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе села Кремово, Михайловский район. В связи с плохими погодными условиями и гололедом на трассе, водители двух транспортных средств, одно из которых Toyota Cresta, а второе - Nissan AD, не справились с управлением своего транспортного средства. Поочередно оба из них улетели в кювет на одном и том же участке трассы.

Самостоятельно выбраться из "ледяного плена" не получилось - с помощью буксировочного троса грузовой автомобиль помог вытащить транспортные средства из кювета.