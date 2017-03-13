Девушка сама пострадала в этой аварии

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автоледи спровоцировала ДТП, в котором сама и пострадала. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла около дома №5 по Камскому переулку. За рулем автомобиля Тойота Калдина находилась 26-летняя женщина, которая направлялась со стороны проспекта 100-летия Владивостока в сторону улицы Печорской:

- При движении на нерегулируемом перекрестке она не предоставила преимущество в движении автомобилю Ниссан Куб под управлением мужчины 1982 года рождения, который двигался по главной с поворотом налево, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в ГАИ. - В результате столкновения пострадал водитель Тойота Калдина: девушка получила сотрясение головного мозга и ушибленную рану правого запястья. Направлена на амбулаторное лечение.

Расследование обстоятельств столкновения продолжается.