Пять ДТП произошли во Владивостоке из-за непогоды

Автолюбителям следует быть внимательнее на дорогах

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Осадки в виде мокрого снега утром нарушили жизнедеятельность города, сообщает РИА VladNews. В результате непогоды на дорогах наблюдаются гололедные явления.

Госавтоинспекция Владивостока напоминает участникам дорожного движения, что в условиях непогоды необходимо неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, проявлять максимальную осторожность при движении.

Особую опасность представляют спуски и подъемы проезжих частей. Водители также должны быть предельно внимательными при движении в зоне действия пешеходных переходов.

С 9.30 утра во Владивостоке зарегистрировано 5 ДТП пострадавших нет.